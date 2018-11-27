В Томске пройдут учения силовиков в театре юного зрителя

СЕГОДНЯ 06:43 2018-11-27T06:47:38+03:00

К мероприятию привлекли сотрудников УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии по Томской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей просят отнестись к ним с пониманием

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С 27 по 28 ноября Оперативный штаб в Томской области проведет комплексную тренировку по пресечению условного террористического акта. В качестве объекта тренировки выбран областной театр юного зрителя.

К мероприятию привлекли сотрудников УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии по Томской области. Горожане заметят движение спецтехники и автомобилей экстренных служб. Томичей просят с пониманием отнестись к учениям.

- Оперативный штаб просит с пониманием отнестись к проведению мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, - отмечается в сообщении пресс-службы УФСБ России по Томской области.