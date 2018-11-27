2018-11-27T06:05:35+03:00
Происшествия

Бывшему участковому дали условный срок за получение взятки в Томском районе

Свою вину он полностью признал
Елена Чечнева
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Октябрьский районный суд признал томича виновным в получении взятки.Октябрьский районный суд признал томича виновным в получении взятки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Октябрьский районный суд признал томича виновным в получении взятки.

Как установило следствие, с 27 декабря прошлого года по 3 апреля 2018 года подсудимый работал участковым по делам несовершеннолетних. В это время он получил в целом взятку в 21 тысячу рублей за незаконное предоставление персональных данных умерших граждан представителю компании ритуальных услуг. Последнему они были нужны для заключения договоров с родственниками умерших.За предоставление сведений полицейскому перечисляли 3000 рублей на банковскую карту, в случае, если похоронное бюро заключало с родственниками умершего договор на оказание ритуальных услуг.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, в течение 2 лет мужчина не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.

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