Томичку приговорили к обязательным работам за продажу пива подростку

СЕГОДНЯ 05:45 2018-11-27T05:45:38+03:00

Женщина уже не раз не проверяла паспорт, продавая алкоголь

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Мировой судья признал 46-летнюю томичку виновной по статье "розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно".

Как установило следствие, в апреле этого года подсудимая продала несовершеннолетнему 1,5-литровую бутылку пива. При этом в 2016 году ее уже штрафовали за аналогичные действия. Женщину также предупредили об уголовной отвественности за повторную продажу.

Бывший продавец не признала свою вину. По ее словам, она была уверена, что покупателю уже исполнилось 18 лет. Ее версию опровергли, в том числе, показания очевидцев.

Суд приговорил женщину к полугоду исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.