2018-11-26T13:57:07+03:00
Общество

Мэр Томска посоветовал УК и ТСЖ задуматься о покупке снегоуборочной техники

После того, как многие томичи не смогли выехать из дворов
Елена Чечнева
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После метели подрядчики районных администраций и управляющие компании не справились со своей задачейПосле метели подрядчики районных администраций и управляющие компании не справились со своей задачейФото: Пресс-служба мэрии Томска
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Уборка снега с внутриквартальных и дворовых территорий 26 ноября стала главной темой аппаратного совещания у мэра Томска Ивана Кляйна. На нем отметили, что 25 ноября после метели подрядчики районных администраций и управляющие компании не справились со своей задачей.

- Если «Спецавтохозяйство» к утру обеспечило прометание основных улиц, то подрядчики районных администраций технику вывели поздно. В общей сложности районы направили на очистку внутрикварталки 70 единиц техники, - доложил градоначальнику заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус. - Управляющие компании в большинстве своем пользуются наемной техникой, а найти ее экстренно, когда выпало 12,9 мм осадков, крайне сложно.

Иван Кляйн подчеркнул, что "необходимо ставить вопрос о приобретении УК и ТСЖ собственной техники, хотя бы небольших ручных снегоуборочных машин". На данный момент она есть в собственности только у нескольких управляющих компаний Ленинского района.

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