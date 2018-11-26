В Томском политехе началась декада русского языка
С 26 ноября по 5 декабря в Томском политехническом университете пройдет Декада русского языка и культуры.
- В этом году в честь декады пройдет традиционный конкурс чтецов среди студентов, приехавших к нам из разных точек мира. На данный момент об участии заявили 57 человек — это ребята из Китая, Монголии, Вьетнама, Чехии, Польши и стран Африки, — рассказывает организатор декады, доцент отделения русского языка Марина Бохонная. — 26 ноября пройдет первый тур конкурса, а 5 декабря на гала-концерте выступят лучшие по мнению жюри. Также к ним вне конкурса присоединятся иностранные студенты ТГПУ, ТУСУРа, ТГУ и школьники Томска. Они тоже прочтут стихи русских поэтов.
Кроме того, для студентов подготовительного отделения ТПУ, которые только начинают познавать русский язык, пройдет конкурс цифровых стихов — политехники-иностранцы в виде стихотворения будут озвучивать выученные цифры и числа. Так студенты продемонстрируют успехи в фонетике и базовых знаниях.
Итоги всех конкурсов подведут на официальном закрытии декады 5 декабря.