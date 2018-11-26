В Томском политехе началась декада русского языка

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-26T13:21:43+03:00

С 26 ноября по 5 декабря в Томском политехническом университете пройдет Декада русского языка и культуры. Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета

В ней поучаствуют студенты вузов города, а также школьники

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С 26 ноября по 5 декабря в Томском политехническом университете пройдет Декада русского языка и культуры.

- В этом году в честь декады пройдет традиционный конкурс чтецов среди студентов, приехавших к нам из разных точек мира. На данный момент об участии заявили 57 человек — это ребята из Китая, Монголии, Вьетнама, Чехии, Польши и стран Африки, — рассказывает организатор декады, доцент отделения русского языка Марина Бохонная. — 26 ноября пройдет первый тур конкурса, а 5 декабря на гала-концерте выступят лучшие по мнению жюри. Также к ним вне конкурса присоединятся иностранные студенты ТГПУ, ТУСУРа, ТГУ и школьники Томска. Они тоже прочтут стихи русских поэтов.

Кроме того, для студентов подготовительного отделения ТПУ, которые только начинают познавать русский язык, пройдет конкурс цифровых стихов — политехники-иностранцы в виде стихотворения будут озвучивать выученные цифры и числа. Так студенты продемонстрируют успехи в фонетике и базовых знаниях.

Итоги всех конкурсов подведут на официальном закрытии декады 5 декабря.