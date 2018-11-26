В Томске разработали онлайн-сервис, который создает индивидуальные упаковки

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-26T12:55:00+03:00

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Томская компания создала продукт для создания индивидуального дизайна упаковок в режиме онлайн. Такая информация появилась на инновационном портале Томской области.

Сервис позволяет загрузить оригинальные 3D-шаблоны упаковок или использовать один из нескольких десятков стандартных шаблонов в приложении. На развертку упаковки можно нанести любое изображение, текст или например QR-код и посмотреть на 3D-модель готового изделия перед печатью.

- Мы вышли на рынок цифровой упаковки, бурно растущий сегмент в США и Западной Европе, — говорит директор по развитию компании Федор Скворцов. — Это персонализированная упаковка, которую можно печатать небольшими тиражами по индивидуальным размерам и с индивидуальной графикой. В сервисе предустановлены десятки различных типов дизайна. Пользователь в интуитивно понятном интерфейсе онлайн-редактора может задать размеры, разместить изображение и получить готовую к печати раскладку. По простоте это похоже на заказ футболки с собственным дизайном, только заказчиками таких упаковок выступают небольшие компании, например пиццерии или онлайн-продавцы.