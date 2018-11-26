Школу в Томской области заподозрили в сговоре с поставщиком

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-26T12:26:32+03:00

Она не проводила закупки для разработки проекта на капремонт

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Томское УФАС России возбудило дело на Тегульдетскую среднюю школу. Учреждение подозревают в нарушении статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции».

Как сообщает ведомство, школа заключила с одним из проектных бюро на разработку проектной документации на капитальный ремонт школы. Причем 21 апреля организации одновременно заключили 9 муниципальных контрактов на общую сумму 2 305 054 рублей. Однако по закону "О контрактной системе" школа обязана проводить закупки в рамках контрактной системы.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что контракты образовывают единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную девятью контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комиссия Томского УФАС России приступит к рассмотрению дела 10 декабря.