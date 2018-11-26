2018-11-26T12:26:32+03:00
Общество

Школу в Томской области заподозрили в сговоре с поставщиком

Она не проводила закупки для разработки проекта на капремонт
Елена Чечнева
Поделиться:
Томское УФАС России возбудило дело на Тегульдетскую среднюю школуТомское УФАС России возбудило дело на Тегульдетскую среднюю школуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Томское УФАС России возбудило дело на Тегульдетскую среднюю школу. Учреждение подозревают в нарушении статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции».

Как сообщает ведомство, школа заключила с одним из проектных бюро на разработку проектной документации на капитальный ремонт школы. Причем 21 апреля организации одновременно заключили 9 муниципальных контрактов на общую сумму 2 305 054 рублей. Однако по закону "О контрактной системе" школа обязана проводить закупки в рамках контрактной системы.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что контракты образовывают единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную девятью контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комиссия Томского УФАС России приступит к рассмотрению дела 10 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томском политехе началась декада русского языка
В Томске разработали онлайн-сервис, который создает индивидуальные упаковки
В Томске разработали виртуальное ателье
Освещенные лыжные трассы открылись в Томске
Перед Новым годом удвоится количество рейсов Томск-Екатеринбург
Пожар в автосалоне тушили 53 человека в Томске
Горячую линию перинатального центра в Томске сделают регулярной
В Томской области в мороз -20 семья оказалась в заглохшем автомобиле
Из-за снегопада в Томске сегодня застряло более 100 автомобилей
Томских пенсионеров научат, как защититься от финансового мошенничества
В Томской области доставили в районы 47 станций водоочистки
В следующем году на благоустройство в Томской области выделят более 400 миллионов рублей
Один погиб и двое получили травмы в аварии под Томском
Томичи разработали программу, которая позволит детям двигаться и учиться
Томский чиновник получил штраф за нарушения при покупке участка для школы
Бойцы томской Росгвардии отработали десантирование без парашютов
Томские власти просят горожан присылать фото и видео складирования снега на дорогах
Жителей Томской области осудили за кражу оружия и драгоценностей
Томичам предлагают жаловаться на некачественную уборку дворов
В Томской области увеличили цену трудового патента для мигрантов
Томичей просят рассказать о причинах увольнений
Крупная авария произошла на трассе "Томск-Асино"
Бюджет Томска пополнился более чем на 128 миллионов рублей после взыскания долгов по налогам
Трамвай сбил бабушку на улице Елизаровых в Томске
В Томске повысят плату за детсады
Бывшего сотрудника ГИБДД, севшего пьяным за руль, осудили за смерть томича
Томской области выделят 45 миллионов рублей на образование