В Томске разработали виртуальное ателье

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-26T11:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Томская компания создала приложение «Виртуальное ателье Fashioner», которое позволит пользователям создать выкройки по своим меркам и таким образом снизить стоимость индивидуального пошива. Такая информация появилась на инновационном портале Томской области.

- Многим людям трудно найти в магазинах одежду, которая хорошо на них сидит, а работа персонального портного стоит довольно дорого. Мы предлагаем автоматический сервис, который позволит любому человеку с помощью компьютера с веб-камерой сделать выкройки: костюмов, платьев, верхней одежды. Эти выкройки можно купить, отнести в ателье и получить подогнанную по фигуре одежду, — рассказала генеральный директор компании Ирина Леднева.

После анализа цветотипа в виртуальной мастерской можно будет получить рекомендации по выбору модели в соответствии с индивидуальными особенностями фигуры, цвета одежды и созданию гардероба.

Виртуальное ателье будет представлять собой облачный сервис с отдельными наборами опций для широкого пользователя и для модельных ателье. На начальных этапах запуска сервиса пользователь должен будет снять с себя мерки и занести размеры в приложение. В перспективе разработчики планируют дополнить программу системой технического зрения, которая будет автоматически определять параметры человека через стандартную веб-камеру.