Освещенные лыжные трассы открылись в Томске

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-26T11:12:34+03:00

Фонари на лыжных трассах включаются с наступлением сумерек. Агентство новостей ТВ2 Фото: из открытых источников

Фонари на них включаются с наступлением сумерек и работают до 22.00

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Томичей приглашают прокатиться вечерами в Академгородке недалеко от базы «Метелица», в спортивном комплексе «Кедр», а также на «Тропе здоровья» на "Буревестнике".

Фонари на лыжных трассах включаются с наступлением сумерек и работают до 22.00 ежедневно. Освещение не будут включать лишь в случаях, когда температура будет опускаться ниже 25 градусов.

Добавим, что на стадионе "Буревестник" был дополнительно благоустроен 1 километр, а также установлено 45 дополнительных опор освещения. Теперь все любители лыж и пеших прогулок имеют возможность заниматься любимым хобби на освещенной трассе общей протяженностью 10 км.

Кстати, как раз сегодня, 26 ноября, столбик термометра в Томске не опустится ниже -15 градусов. А значит, наступил самый подходящий момент заняться спортом.