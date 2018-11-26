2018-11-26T11:12:34+03:00
Общество

Освещенные лыжные трассы открылись в Томске

Фонари на них включаются с наступлением сумерек и работают до 22.00
Елена Чечнева
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Фонари на лыжных трассах включаются с наступлением сумерек. Агентство новостей ТВ2Фонари на лыжных трассах включаются с наступлением сумерек. Агентство новостей ТВ2Фото: из открытых источников
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Томичей приглашают прокатиться вечерами в Академгородке недалеко от базы «Метелица», в спортивном комплексе «Кедр», а также на «Тропе здоровья» на "Буревестнике".

Фонари на лыжных трассах включаются с наступлением сумерек и работают до 22.00 ежедневно. Освещение не будут включать лишь в случаях, когда температура будет опускаться ниже 25 градусов.

Добавим, что на стадионе "Буревестник" был дополнительно благоустроен 1 километр, а также установлено 45 дополнительных опор освещения. Теперь все любители лыж и пеших прогулок имеют возможность заниматься любимым хобби на освещенной трассе общей протяженностью 10 км.

Кстати, как раз сегодня, 26 ноября, столбик термометра в Томске не опустится ниже -15 градусов. А значит, наступил самый подходящий момент заняться спортом.

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