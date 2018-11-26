2018-11-26T10:52:14+03:00
Общество

Перед Новым годом удвоится количество рейсов Томск-Екатеринбург

Улететь в столицу Урала можно будет 4 раза в неделю
Елена Чечнева
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Улететь в столицу Урала можно будет в понедельник, среду, пятницу и воскресеньеУлететь в столицу Урала можно будет в понедельник, среду, пятницу и воскресеньеФото: Архив "КП"
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С 28 ноября по 30 декабря в аэропорте "Томск" откроются дополнительные рейсы до Екатеринбурга. Авиакомпания будет выполнять их по средам и воскресеньям. Томичи смогут улететь в эти дни в столицу Урала в 6.15. Самолет приземлится там в 6.55. Из Екатеринбурга вылет будет на 1.20, при этом пассажиры окажутся в Томске в 6.55 по местному времени.

- Выполнение регулярных рейсов в Екатеринбург и наличие доступного для пассажиров тарифа стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов. Именно в ее рамках осуществляется субсидирование региональных маршрутов из федерального и региональных бюджетов, - отмечают в пресс-службе томского аэропорта.

С 28 ноября рейсы до Екатеринбурга будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа, но с учетом ручной клади до 10 килограммов – от 5344 рублей.

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