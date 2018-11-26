2018-11-26T07:25:20+03:00
Происшествия

Пожар в автосалоне тушили 53 человека в Томске

Его причина пока не установлена
Елена Чечнева
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Площадь пожара составила 8 квадратных метров.Площадь пожара составила 8 квадратных метров.Фото: СОЦСЕТИ
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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21.41 в воскресенье, 25 ноября. На улице Мичурина в Октябрьском районе загорелся автосалон. На момент прибытия первого подразделения в нем было сильное задымление, это заметно и на фото. В ремонтной зоне на первом этаже у автомобиля ВАЗ выгорели моторный отсек и салон.

Закоптились стены автосалона, частично - автомобили. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

- Причина пожара устанавливается, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Для тушения привлекались 15 единиц техники и 53 человека.

На днях в Томской области пострадал от пожара другой предприниматель. В селе Кафтанчиково загорелся мебельный цех. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет, однако в социальных сетях очевидцы говорят, что рядом с местом пожара находится машина "скорой помощи".

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