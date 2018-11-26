Горячую линию перинатального центра в Томске сделают регулярной

СЕГОДНЯ 05:43 2018-11-26T05:45:14+03:00

Горячая линия по вопросам организации оказания акушерской и неонатологической помощи будет проводиться ежемесячно Фото: из открытых источников

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- Такой формат общения с пациентами станет регулярным. Горячая линия по вопросам организации оказания акушерской и неонатологической помощи будет проводиться ежемесячно, — подчеркнула заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Елена Шаталова.

Добавим, что первая горячая линия прошла 22 ноября. Специалисты департамента здравоохранения Томской области и областного перинатального центра помогали будущим мамам определиться с учреждением родовспоможения, а также консультировали по порядку проведения процедуры ЭКО и особенностям ведения беременности. На вопросы жителей отвечали замначальника департамента здравоохранения Елена Шаталова, главный педиатр Томской области Светлана Рубейкина, и.о. главного врача областного перинатального центра Игорь Степанов, замглавврача областного перинатального центра Татьяна Скороходова, профессор, декан педиатрического факультета СибГМУ Виктор Желев и главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Елена Камалтынова.

Следующая горячая линия состоится в областном перинатальном центре в декабре.