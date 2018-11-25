В Томской области в мороз -20 семья оказалась в заглохшем автомобиле

25 Нояб. 19:10 2018-11-25T19:11:05+03:00

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На трассе Томск–Мариинск сотрудники ДПС, лейтенанты полиции Виталий Оздровский и Олеся Крицкая заметили стоящий легковой автомобиль. У машины был открыт капот, включена аварийная сигнализация. В салоне, как позже выяснилось, находились мужчина, женщина и их четырехлетний ребенок.

У автомобиля произошла поломка двигателя. Как рассказал водитель, несмотря на его попытки остановить встречные машины, никто не остановился - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Температура воздуха в этот день опустилась до минус 20 градусов. Инспекторы забрали женщину с ребенком на патрульном автомобиле, а водителю вызвали эвакуатор.

Благодаря участию и заботе, проявленным сотрудниками полиции, люди были спасены от переохлаждения.