2018-11-25T19:11:05+03:00
Авто

В Томской области в мороз -20 семья оказалась в заглохшем автомобиле

С родителями ехал 4-летний ребенок
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Семью спасли внимательные сотрудники ГИБДДСемью спасли внимательные сотрудники ГИБДДФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На трассе ТомскМариинск сотрудники ДПС, лейтенанты полиции Виталий Оздровский и Олеся Крицкая заметили стоящий легковой автомобиль. У машины был открыт капот, включена аварийная сигнализация. В салоне, как позже выяснилось, находились мужчина, женщина и их четырехлетний ребенок.

У автомобиля произошла поломка двигателя. Как рассказал водитель, несмотря на его попытки остановить встречные машины, никто не остановился - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Температура воздуха в этот день опустилась до минус 20 градусов. Инспекторы забрали женщину с ребенком на патрульном автомобиле, а водителю вызвали эвакуатор.

Благодаря участию и заботе, проявленным сотрудниками полиции, люди были спасены от переохлаждения.

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