Томских пенсионеров научат, как защититься от финансового мошенничества

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-24T12:13:49+03:00

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Сотрудники регионального отделения Центрального банка проведут уроки финансовой грамотности для пенсионеров. Мероприятия пройдут в рамках социального проекта «Томская академия активного долголетия».

- Участники узнают все о платежных картах, научатся определять подлинность и платежеспособность банкнот, а также противостоять финансовому мошенничеству. Кроме того, их ждет знакомство с историей банковского дела в Томской области во время экскурсии в Музее денег, - отмечает пресс-служба администрации Томской области.

Уроки пройдут 30 ноября и 11 декабря. Все занятия для пенсионеров проводятся бесплатно. Записаться можно по телефонам (3822) 47-95-13, 47-95-14 (информационный центр Томской академии активного долголетия).

Добавим, что Томская академия активного долголетия объединяет образовательные, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия для людей старшего возраста. Проект в этом году стал победителем конкурса президентских грантов.