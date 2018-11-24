2018-11-24T08:18:04+03:00
Общество

В Томской области доставили в районы 47 станций водоочистки

Почти все смонтированы и готовы к работе
Елена Чечнева
Поделиться:
Комплекс водоочисткиКомплекс водоочисткиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 14 районов Томской области доставили 47 водоочистных комплексов в рамках губернаторского проекта «Чистая вода». Именно такое количество было запланировано для установки в 2018 году.

В пятницу, 23 ноября, в поселке Нижний Склад установили сваи под последнюю в этом году станцию. Остальные уже установлены на подготовленных муниципалитетами площадках. В Асиновском районе смонтировали 8 комплексов, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Парабельском - по одной, в Первомайском, Кожевниковском, Томском - по две. Также 6 станций установлены в Каргасокском районе, три - в Молчановском, девять - Кривошеинском, по четыре комплекса появилось в Шегарскоми Колпашевскомрайонах и в городе Томске - 2.

Как сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель, основная часть водоочистных комплексов смонтирована, к ним подведена вода и электричество.

- Сборки и монтажа ожидают две станции, они размещены в закрытых помещениях — в Асиновском районе в поселке Большой Кордон, в Верхнекетском в Степановке. На этих объектах пуско-наладочные работы завершатся в течение ноября, — уточнил Яков Грель.

После запуска в работу всех 47 станций качественную питьевую воду смогут получать еще 28 тысяч жителей Томской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томских пенсионеров научат, как защититься от финансового мошенничества
В следующем году на благоустройство в Томской области выделят более 400 миллионов рублей
Один погиб и двое получили травмы в аварии под Томском
Томичи разработали программу, которая позволит детям двигаться и учиться
Томский чиновник получил штраф за нарушения при покупке участка для школы
Бойцы томской Росгвардии отработали десантирование без парашютов
Томские власти просят горожан присылать фото и видео складирования снега на дорогах
Жителей Томской области осудили за кражу оружия и драгоценностей
Томичам предлагают жаловаться на некачественную уборку дворов
В Томской области увеличили цену трудового патента для мигрантов
Томичей просят рассказать о причинах увольнений
Крупная авария произошла на трассе "Томск-Асино"
Бюджет Томска пополнился более чем на 128 миллионов рублей после взыскания долгов по налогам
Трамвай сбил бабушку на улице Елизаровых в Томске
В Томске повысят плату за детсады
Бывшего сотрудника ГИБДД, севшего пьяным за руль, осудили за смерть томича
Томской области выделят 45 миллионов рублей на образование