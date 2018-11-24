В Томской области доставили в районы 47 станций водоочистки

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-24T08:18:04+03:00

Почти все смонтированы и готовы к работе

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В 14 районов Томской области доставили 47 водоочистных комплексов в рамках губернаторского проекта «Чистая вода». Именно такое количество было запланировано для установки в 2018 году.

В пятницу, 23 ноября, в поселке Нижний Склад установили сваи под последнюю в этом году станцию. Остальные уже установлены на подготовленных муниципалитетами площадках. В Асиновском районе смонтировали 8 комплексов, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Парабельском - по одной, в Первомайском, Кожевниковском, Томском - по две. Также 6 станций установлены в Каргасокском районе, три - в Молчановском, девять - Кривошеинском, по четыре комплекса появилось в Шегарскоми Колпашевскомрайонах и в городе Томске - 2.

Как сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель, основная часть водоочистных комплексов смонтирована, к ним подведена вода и электричество.

- Сборки и монтажа ожидают две станции, они размещены в закрытых помещениях — в Асиновском районе в поселке Большой Кордон, в Верхнекетском в Степановке. На этих объектах пуско-наладочные работы завершатся в течение ноября, — уточнил Яков Грель.

После запуска в работу всех 47 станций качественную питьевую воду смогут получать еще 28 тысяч жителей Томской области.