В Томской области аграрии закупили более 90 единиц сельхозтехники

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-21T10:13:30+03:00

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Как сообщает пресс-служба администрации региона, сельхозорганизации и фермерские хозяйства закупили в этом году 92 машины для сельского хозяйства, в том числе - 36 энергонасыщенных тракторов, 46 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов. По сравнению с прошлым годом, количество "новинок" у аграриев Томской области больше в полтора раза.

- В регион поступила надежная энергоэффективная техника марок Buhler, Fendt, Massey Ferguson и «Кировец», благодаря которой хозяйства смогут проводить полевые работы в оптимальные сроки, экономить и время, и топливо, — подчеркнул замначальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко. — Многие машины уже работали в нынешней уборочной кампании.

Добавим, что трактора и комбайны в этом году приобрели сельхозорганизации и фермерские хозяйства Асиновского, Зырянского, Первомайского, Кожевниковского, Шегарского, Томского, Чаинского и Кривошеинского районов.