2018-11-21T09:29:52+03:00
Общество

Рейсы в Красноярск и Сургут из Томска задерживаются на 4,5 часа

Прибытие самолетов из этих городов тоже перенесли
Елена Чечнева
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Рейсы задерживаются по техническим причинамРейсы задерживаются по техническим причинамФото: Архив "КП"
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По данным онлайн-табло томского аэропорта, вылет в Сургут из Томска на 4 часа 15 минут. Улететь 21 ноября в Красноярск также по техническим причинам вместо 17.35 получится лишь в 21.40.

Кроме того, в томский аэропорт рейсы из этих городов тоже прибудут с опозданием. Самолет из Красноярск прибудет с опозданием на 4 часа 20 минут, а из Сургута задержится на 4 часа 10 минут.

Напомним, не так давно из-за плохих метеоусловий аэропорт Томска не мог принять 4 самолета из Москвы. Еще 5 воздушных судов не вылетели в столицу вовремя.

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