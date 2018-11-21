Рейсы в Красноярск и Сургут из Томска задерживаются на 4,5 часа
Прибытие самолетов из этих городов тоже перенесли
Рейсы задерживаются по техническим причинамФото: Архив "КП"
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По данным онлайн-табло томского аэропорта, вылет в Сургут из Томска на 4 часа 15 минут. Улететь 21 ноября в Красноярск также по техническим причинам вместо 17.35 получится лишь в 21.40.
Кроме того, в томский аэропорт рейсы из этих городов тоже прибудут с опозданием. Самолет из Красноярск прибудет с опозданием на 4 часа 20 минут, а из Сургута задержится на 4 часа 10 минут.
Напомним, не так давно из-за плохих метеоусловий аэропорт Томска не мог принять 4 самолета из Москвы. Еще 5 воздушных судов не вылетели в столицу вовремя.