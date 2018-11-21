2018-11-21T07:26:13+03:00
Общество

Томичей приглашают на "Мамины пироги" фонда Алены Петровой

Мероприятие состоится 25 ноября
Елена Чечнева
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Фонд ищет профессиональных кондитеровФонд ищет профессиональных кондитеровФото: СОЦСЕТИ
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Фонд имени Алены Петровой проведет традиционные «Мамины пироги».

- Детей и взрослых ждет большая развлекательная программа на все три часа праздника! Разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, фотовыставка, сказочный кукольный спектакль и ростовые куклы. Шоу музыкальных пузырей порадует ребят своей новой программой, также вас ждет шоу дрессированной обезьянки .... И это далеко не все, что для Вас приготовили на празднике! - говорится в сообщении фонда.

В этом году на столах будут стоять кулинарные изделия на любой вкус от известных в Томске кондитерских, а также выпечка, приготовленная руками наших любимых мам и ароматное «мамочкино варенье».

Все средства, собранные на празднике, пойдут в помощь трем детям - подопечным Дома ребёнка, которым необходимы специальные приборы для питания!

Семейный праздник «Мамины пироги» состоится 25 ноября с 13:00 до 16:00 в холле БКЗ.

Для мероприятия фонд Алены Петровой ищет творческих людей с парой часов свободного времени, а также профессиональных кондитеров, которые бесплатно готовы испечь пряники и торты для праздника. Их просят позвонить по номеру 22-72-92.

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