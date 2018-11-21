2018-11-21T06:58:45+03:00
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в томском Академгородке

Причина возгорания устанавливается
Елена Чечнева
Поделиться:
Причина возгорания устанавливаетсяПричина возгорания устанавливаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 ноября. Сообщение о пожаре на проспекте Академическом поступило в 4.09. На момент прибытия первого подразделения в 3 подъезде было задымление в квартире на 9 этаже.

Потушить возгорание удалось в 4.33.

- В результате в 4-комнатной квартире обгорел матрас на площади один квадратный метр, закоптились стены в комнате, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 14 человек и 3 единицы техники.

Как сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Тмоской области, пожарные обнаружили в квартире тело мужчины 1961 года рождения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томской области аграрии закупили более 90 единиц сельхозтехники
Рейсы в Красноярск и Сургут из Томска задерживаются на 4,5 часа
Томичей приглашают на "Мамины пироги" фонда Алены Петровой
Более 20 тысяч сельчан Томской области прошли ЭКГ, не выезжая из своего населенного пункта
В Томске начали монтировать ледовый городок
Две иномарки сгорели в Томске за минувшие сутки
Томича осудили за разбойное нападение на пенсионерку в ее квартире
Бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Томской области посетили матерей погибших товарищей
В Томской области открыли первые ледовые переправы
В Томске на пешеходном переходе сбили девушку
В десяти отдаленных селах Томской области появилась сотовая связь
Полицейские спасли четыре семьи из огня в Томской области
Студентка Томского госуниверситета придумала, как повысить интерес к экологическому туризму
В Томск привезли 29 000 роз из Казахстана
Томичи создали петицию против присвоения аэропорту дополнительного имени
В Томске полицейские отыскали мужчину, подозреваемого в грабеже, по фотороботу
С началом новой недели в Томске потеплеет
Томич инициировал аварию, чтобы получить 270 тысяч рублей