Мужчина погиб на пожаре в томском Академгородке

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-21T06:58:45+03:00

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Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 ноября. Сообщение о пожаре на проспекте Академическом поступило в 4.09. На момент прибытия первого подразделения в 3 подъезде было задымление в квартире на 9 этаже.

Потушить возгорание удалось в 4.33.

- В результате в 4-комнатной квартире обгорел матрас на площади один квадратный метр, закоптились стены в комнате, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 14 человек и 3 единицы техники.

Как сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Тмоской области, пожарные обнаружили в квартире тело мужчины 1961 года рождения.