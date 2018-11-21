2018-11-21T05:50:58+03:00
Здоровье

Более 20 тысяч сельчан Томской области прошли ЭКГ, не выезжая из своего населенного пункта

Больше всего ЭКГ-обследований прошли пациенты Томской, Светленской и Колпашевской районных больниц
Елена Чечнева
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Больше всего ЭКГ-обследований прошли пациенты Томской, Светленской и Колпашевской районных больницБольше всего ЭКГ-обследований прошли пациенты Томской, Светленской и Колпашевской районных больницФото: Евгения ГУСЕВА
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За этот год 24 140 жителей сел Томской области смогли, не выезжая в районные больницы или Томск, получить дистанционную медпомощь и пройти ЭКГ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра увеличилась вдвое. Такой результат стал возможен благодаря созданию дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

- Проект стартовал в Томской области в феврале 2017 года, за это время сельчане обследовались на дистанционных ЭКГ-аппаратах 35 556 раз, — сообщил главный кардиолог департамента здравоохранения Сергей Антипов. — ЭКГ-обследование важно проходить регулярно, так как это простой способ вовремя диагностировать заболевания сердца на ранних стадиях и начать лечение.

Больше всего ЭКГ-обследований прошли пациенты Томской, Светленской и Колпашевской районных больниц.

Добавим, что на создание дистанционного центра было выделено 22 миллиона рублей. На эти средства закуплено 268 единиц дистанционного ЭКГ-оборудования, в том числе 22 консультативно-диагностических комплекса для районных больниц и ОКБ и 246 аппаратов для ФАПов.

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