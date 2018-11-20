В Томске начали монтировать ледовый городок

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-20T08:16:58+03:00

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Городские службы уже монтируют деревянную горку и развешивают иллюминацию на площади Новособорной. Главную городскую ель начнут собирать 21 декабря. Зеленую красавицу высотой с 8-этажный дом и диаметром 10 метров установят на резной ледяной цоколь. Украсят елку более 750 сверкающих звезд и шаров, а также гирлянды, длина которых в совокупности превысит 6 тысяч метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Открытие ледового городка запланировано на 14 декабря. В этот день для томичей будет организован большой праздник «Елка-2019. Томск встречает Новый год!».

Главный ледовый городок на Новособорной будет украшен праздничной иллюминацией, светодиодным фонтаном, ледовыми фигурами. Скульпторы вырежут изо льда Томский острог, главный корпус Томского госуниверситета, Дом с жар-птицами и другие известные здания. Как и в прошлом году, для томичей будут работать две большие горки – ледяная и деревянная, а также детские горки и ледяной лабиринт.

В переулке Томский разместится ледовый каток с прокатом коньков. Особых эмоций томичам добавит иллюминация «Звездное небо», к монтажу которой уже приступили специалисты «Горсетей».

Кроме того, украшением площади послужат 30 ледяных фигур, выполненных мастерами-участниками фестиваля «Хрустальный Томск». В этом году тема фестиваля - «Зимняя фантазия».