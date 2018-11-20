Две иномарки сгорели в Томске за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-20T07:56:56+03:00

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Два автомобиля сгорели в областном центре 19 ноября. В Октябрьском районе загорелся Mercedes-Benz 2001 года выпуска. Сообщение на пульт дежурного поступило в 16.12. Частично обгорели салон автомобиля и багажник. Потушили машину еще до прибытия пожарных. Предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность систем транспортного средства.

В этот же день в Советском районе случился пожар в другом автомобиле. В 20.48 очевидцы сообщили о том, чт ов микрорайоне Наука загорелся Hyundai Accent, 2004 года выпуска. Первое подразделение прибыло на место в 20:56, потушить удалось уже в 21.04. Частично выгорел моторный отсек машины. Предварительная причина пожара аналогичная - неисправность систем транспортного средства. Для тушения привлекались шестеро человек и одна единица техники.