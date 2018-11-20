Томича осудили за разбойное нападение на пенсионерку в ее квартире

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-20T07:30:42+03:00

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Октябрьский районный суд признал 30-летнего томича виновным по статье "разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище".

Как установило следствие, 68-летняя томичка ушла в магазин и забыла закрыть дверь своей квартиры. Вернувшись, пожилая женщина увидела подсудимого и попыталась выбежать. Однако подсудимый ударил ее по лицу и усадил на диван. Обыскав квартиру, он похитил два устаревших мобильных телефона, стоимость которых не превышала 500 рублей. Затем он достал нож и, угрожая им, стал требовать у пенсионерки деньги. Пообещав занять их у соседей, потерпевшая вышла из квартиры и от соседей вызвала полицию.

- Подсудимый вину признал частично, отрицая нападение с ножом. Он пояснил, что в квартиру пенсионерки зашел в поисках девушки Наташи, которая, как ему известно, занимается продажей наркотических средств. Он хотел убедить девушку бросить это занятие и поберечь здоровье жителей Октябрьского района, - отметили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.