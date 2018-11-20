Бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Томской области посетили матерей погибших товарищей

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-20T05:56:12+03:00

Они поздравили их с наступающим Днем матери Фото: из открытых источников

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В канун праздника сотрудники томской Росгвардии, по традиции, посещают матерей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Бойцы спецназа с цветами и тортами приехали поздравить с наступающим праздником матерей погибших Андрея Садового, оперуполномоченного СОБР, и Олега Крутикова, инструктора по боевой и физической подготовке группы кадров ОМОН.

Людмила Николаевна Садовая и Зинаида Тихоновна Крутикова рассказали боевым товарищам о детских годах своих сыновей, увлечениях и мечтах, вспоминали годы их службы в спецназе, затронули тему трагической гибели. В их рассказах во многом прослеживалась схожесть характеров, а то и судеб Андрея и Олега: оба хорошо учились в школе, упорно шли к намеченной цели, с первого раза прошли испытания в отряды специального назначения, женились, произвели на свет прекрасных сыновей, преданно служили своему делу, оба, в свои 26 лет, погибли при исполнении служебного долга: старший сержант милиции Андрей Садовой - при задержании опасного преступника в Томске, за что был посмертно награжден орденом «За личное мужество", а старший прапорщик милиции Олег Крутиков - в командировке на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества (посмертно).

В печальном списке томской Росгвардии восемь сотрудников, чьи жизни оборвались так рано и трагично. Росгвардейцы и полицейские не забывают родственников погибших товарищей.