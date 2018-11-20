В Томской области открыли первые ледовые переправы

СЕГОДНЯ 05:48 2018-11-20T05:50:16+03:00

Такая информация размещена в официальной группе администрации района в социальной сети. Фото: СОЦСЕТИ

Они появились в Тегульдетском районе

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Такая информация размещена в официальной группе администрации района в социальной сети.

- С 19 ноября открывается ледовая переправа на Белый Яр. С 20 ноября открывается ледовая переправа на Берегаево. О разрешенном тоннаже на переправах сообщим дополнительно. - говорится в сообщении группы.

Чуть позднее появилась информация, что в Белом Яре разрешено проезжать транспорту массой не более двух тонн.