2018-11-20T05:50:16+03:00
Общество

В Томской области открыли первые ледовые переправы

Они появились в Тегульдетском районе
Елена Чечнева
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Такая информация размещена в официальной группе администрации района в социальной сети.Такая информация размещена в официальной группе администрации района в социальной сети.Фото: СОЦСЕТИ
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Такая информация размещена в официальной группе администрации района в социальной сети.

- С 19 ноября открывается ледовая переправа на Белый Яр. С 20 ноября открывается ледовая переправа на Берегаево. О разрешенном тоннаже на переправах сообщим дополнительно. - говорится в сообщении группы.

Чуть позднее появилась информация, что в Белом Яре разрешено проезжать транспорту массой не более двух тонн.

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