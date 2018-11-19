В Томске на пешеходном переходе сбили девушку

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-19T13:47:50+03:00

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Инцидент случился 19 ноября около 14.00 на улице Мокрушина, 3. Автомобиль Volkswagen Polo под управлением 32-летнего мужчины сбил 26-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинскую помощь пешеходу оказали на месте.

- Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. - сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Кроме того, на днях на трассе под Томском после аварии загорелась машина. Пользователи разместили фото и видео с места происшествия. Авария возле деревни Воронино стала причиной большой пробки утром.

Как сообщают очевидцы, погибших в аварии нет. Водителей и пассажиров двух столкнувшихся машин с травмами доставили в больницу.