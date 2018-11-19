В десяти отдаленных селах Томской области появилась сотовая связь

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-19T12:42:39+03:00

Более трех тысяч человек теперь смогут воспользоваться мобильными телефонами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более трех тысяч человек теперь смогут воспользоваться мобильными телефонами

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В этом году сотовая связь стала доступной для жителей десяти малочисленных сел и деревень девяти районов области - Александровского, Колпашевского, Кожевниковского, Бакчарского, Первомайского, Каргасокского, Чаинского, Кривошеинского и Зырянского.

Новые базовые станции появились в селе Новоникольском (Александровский район), деревне Новогорное (Колпашевский район) и селе Староюгино (Каргасокский район). Кроме того, установлены антенно-мачтовые сооружения с репитером GSM (усилителем сигналов сотовой связи) в селах Осиновка и Елгай (Кожевниковский район), деревне Крыловка (Бакчарский район), деревне Туендат (Первомайский район), селе Чаинск (Чаинский район), селе Никольском (Кривошеинский район) и селе Окунеево (Зырянский район). Теперь сотовой связью охвачены около 3,3 тысячи жителей Томской области.

Напомним, программа ликвидации цифрового неравенства действует в регионе третий год подряд. Работы начались с замены устаревшего сетевого оборудования стандарта CDMA-450 на новое. За 2016-17 годы на программу выделяли более 20 миллионов рублей.