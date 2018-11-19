2018-11-19T11:59:37+03:00
Общество

Полицейские спасли четыре семьи из огня в Томской области

На пожаре никто не пострадал
Елена Чечнева
Поделиться:
На пожаре никто не пострадалНа пожаре никто не пострадалФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Изменить размер текста:

Два капитана и сержант полиции спасли детей и их родителей во время пожара в селе Мельниково Шегарского района, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. В деревянном доме загорелись веранда и крыша.

- На месте происшествия быстро собрались односельчане, в числе которых были трое полицейских, проживающих неподалеку: участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шегарскому району капитан полиции Сергей Процкий, старший инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Михаил Волынко и помощник УУПиПДН ОМВД России сержант полиции Роман Кривошеин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Зная, что в доме находятся четыре семьи с малолетними детьми, полицейские начали действовать. Они позвонили в экстренные службы, а потом через окна эвакуировали детей и помогли выбраться взрослым. Также сотрудники полиции помогли хозяевам вынести из горящего дома ценное имущество и документы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске на пешеходном переходе сбили девушку
В десяти отдаленных селах Томской области появилась сотовая связь
Студентка Томского госуниверситета придумала, как повысить интерес к экологическому туризму
В Томск привезли 29 000 роз из Казахстана
Томичи создали петицию против присвоения аэропорту дополнительного имени
В Томске полицейские отыскали мужчину, подозреваемого в грабеже, по фотороботу
С началом новой недели в Томске потеплеет
Томич инициировал аварию, чтобы получить 270 тысяч рублей
Томича осудили за изнасилование 6-летней падчерицы
В Томске открылся бесплатный ледовый каток
На выходных в Томск придет похолодание
Автомобиль загорелся на трассе под Томском
Томских родителей приглашают на форум "Воспитание без наказания"
В Томске сдадут в аренду пешеходные переходы на Фрунзе и Елизарьевых
В Томске разработали интерактивную карту источников запаха
Томские производители получили сертификаты качества Евросоюза
Томские ученые нашли способ защитить имплантанты от разрушения
В Томске почтовые ящики должников за воду пометят стикерами
Томская область получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей
"Томь" вышла в лидеры Олимп-ФНЛ
Томичей приглашают на финал фестиваля приемных семей "Подарим тепло детям"
Расходы на инсулин увеличились в Томской области на 10 миллионов
В Томске построят новый корпус онкодиспансера
В Томске льготникам собираются выдавать субсидии на покупку земельных участков
Две группы закрыли на карантин в детском саду в Томской области
Под Томском построят новое кладбище
Прокуратура возбудила уголовное дело после отравлений в томском ресторане
В Томске и его окрестностях вдвое сократили количество мест ДТП