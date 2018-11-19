Полицейские спасли четыре семьи из огня в Томской области

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-19T11:59:37+03:00

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Два капитана и сержант полиции спасли детей и их родителей во время пожара в селе Мельниково Шегарского района, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. В деревянном доме загорелись веранда и крыша.

- На месте происшествия быстро собрались односельчане, в числе которых были трое полицейских, проживающих неподалеку: участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шегарскому району капитан полиции Сергей Процкий, старший инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Михаил Волынко и помощник УУПиПДН ОМВД России сержант полиции Роман Кривошеин", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Зная, что в доме находятся четыре семьи с малолетними детьми, полицейские начали действовать. Они позвонили в экстренные службы, а потом через окна эвакуировали детей и помогли выбраться взрослым. Также сотрудники полиции помогли хозяевам вынести из горящего дома ценное имущество и документы.