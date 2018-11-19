Студентка Томского госуниверситета придумала, как повысить интерес к экологическому туризму

СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-19T05:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Студентка геолого-географического факультета ТГУ Екатерина Романченко работает над проектом по экологическому туризму, сообщает пресс-служба вуза. Объектом для него она выбрала "Таловские чаши". Проект победил в конкурсе фонда имени В.И. Вернадского.

В финальном варианте он будет включать в себя несколько информационных блоков, и турист сможет выбрать любой на свое усмотрение. Например, взрослые могут пройти к Таловским чашам по экологическим тропам в сопровождении гида, а детям больше подойдет квест. При этом экскурсанты узнают не только интересные подробности о Таловских чашах, но и важные факты о сохранении природы.

– Я считаю, что экологический туризм очень перспективен для Томской области, потому что именно в Сибири сохранилась уголки нетронутой природы, – говорит Екатерина Романченко. – Чтобы посещение природного объекта было не только приятным, но и максимально безвредным для экологии, очень важно развивать экологическое воспитание и любовь к природе у населения края, гостей из других регионов и стран.