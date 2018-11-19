В Томск привезли 29 000 роз из Казахстана
В прошлом месяце специалисты томского управления Россельхознадзора провели 57 досмотров подкарантинной продукции. В нее входят продовольственные грузы растительного происхождения, срезанные цветы, а также технические грузы.
Под проверки попали 58,616 тонн яблок из Молдовы и томатов из Азербайджана, а также 29 тысяч срезанных роз из Казахстана. Также досмотрено 2536,87 тонн, 401916 штук и 22 пакета подкарантинных грузов импортного и отечественного происхождения, которые поступили на территорию области из других регионов РФ. В основном это фрукты, овощи, бахчевые культуры, шрот подсолнечный, крупы, семенной и посадочный материалы.
- Во всех случаях досмотров нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено, карантинных вредных организмов не обнаружено, - отмечают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Томской области.