2018-11-19T05:48:19+03:00
Общество

В Томск привезли 29 000 роз из Казахстана

Вредителей специалисты в них не нашли
Елена Чечнева
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Вредителей специалисты в них не нашлиВредителей специалисты в них не нашлиФото: из открытых источников
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В прошлом месяце специалисты томского управления Россельхознадзора провели 57 досмотров подкарантинной продукции. В нее входят продовольственные грузы растительного происхождения, срезанные цветы, а также технические грузы.

Под проверки попали 58,616 тонн яблок из Молдовы и томатов из Азербайджана, а также 29 тысяч срезанных роз из Казахстана. Также досмотрено 2536,87 тонн, 401916 штук и 22 пакета подкарантинных грузов импортного и отечественного происхождения, которые поступили на территорию области из других регионов РФ. В основном это фрукты, овощи, бахчевые культуры, шрот подсолнечный, крупы, семенной и посадочный материалы.

- Во всех случаях досмотров нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено, карантинных вредных организмов не обнаружено, - отмечают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Томской области.

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