2018-11-18T10:54:02+03:00
Происшествия

В Томске полицейские отыскали мужчину, подозреваемого в грабеже, по фотороботу

А также с применением новой базы данных МВД
Елена Чечнева
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Возбуждено уголовное дело по статье «Открытое хищение чужого имущества».Возбуждено уголовное дело по статье «Открытое хищение чужого имущества».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Полицейские задержали томича, подозреваемого в грабеже, по фотороботу, а также по данным, размещенным во всероссийском информационно-поисковом сервисе «Следопыт–М» ИСОД МВД России.

По предварительным данным, 29 октября этого года в отделение МВД России по Ленинскому району поступило заявление об открытом хищении. Правоохранители выехали на место преступления, осмотрели его, опросили потерпевшую, нашли свидетелей и очевидцев. Затем, используя систему «Следопыт–М», по субъективному фотороботу полицейские установили личность подозреваемого и нашли место его регистрации. Им оказался 27-летний томич, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности. Злоумышленника задержали, на данный момент он заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Открытое хищение чужого имущества». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

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