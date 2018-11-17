2018-11-17T13:04:46+03:00
Происшествия

С началом новой недели в Томске потеплеет

Вместе с тем придет метель и усилится ветер
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Ноябрь 2018 запомнится радикально отличающейся погодойНоябрь 2018 запомнится радикально отличающейся погодойФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Холодные выходные сменятся потеплением в будни. Вот уже второй уикэнд томичам приходится проводить преимущественно дома из-за наступивших морозов. Воскресенье и понедельник еще придется потерпеть температуру -16-23С, а со вторника к нам вернется тепло. 20 ноября воздух прогреется до -5С днем. Вместе с тем ветер усилится до 12 м/с. В среду теплее станет и ночью – до -9С. В четверг будет еще комфортнее: -3-6С, а самым «жарким» днем окажется пятница -1С в обеденное время.

Порадует погода томичей и в прекрасный праздник – День матери, который состоится 25 ноября. В этот день на улице будет -5-7С. Одевайтесь по погоде!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томич инициировал аварию, чтобы получить 270 тысяч рублей
Томича осудили за изнасилование 6-летней падчерицы
В Томске открылся бесплатный ледовый каток
На выходных в Томск придет похолодание
Автомобиль загорелся на трассе под Томском
Томских родителей приглашают на форум "Воспитание без наказания"
В Томске сдадут в аренду пешеходные переходы на Фрунзе и Елизарьевых
В Томске разработали интерактивную карту источников запаха
Томские производители получили сертификаты качества Евросоюза
Томские ученые нашли способ защитить имплантанты от разрушения
В Томске почтовые ящики должников за воду пометят стикерами
Томская область получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей
"Томь" вышла в лидеры Олимп-ФНЛ
Томичей приглашают на финал фестиваля приемных семей "Подарим тепло детям"
Расходы на инсулин увеличились в Томской области на 10 миллионов
В Томске построят новый корпус онкодиспансера
В Томске льготникам собираются выдавать субсидии на покупку земельных участков
Две группы закрыли на карантин в детском саду в Томской области
Под Томском построят новое кладбище
Прокуратура возбудила уголовное дело после отравлений в томском ресторане
В Томске и его окрестностях вдвое сократили количество мест ДТП