С началом новой недели в Томске потеплеет

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-17T13:04:46+03:00

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Холодные выходные сменятся потеплением в будни. Вот уже второй уикэнд томичам приходится проводить преимущественно дома из-за наступивших морозов. Воскресенье и понедельник еще придется потерпеть температуру -16-23С, а со вторника к нам вернется тепло. 20 ноября воздух прогреется до -5С днем. Вместе с тем ветер усилится до 12 м/с. В среду теплее станет и ночью – до -9С. В четверг будет еще комфортнее: -3-6С, а самым «жарким» днем окажется пятница -1С в обеденное время.

Порадует погода томичей и в прекрасный праздник – День матери, который состоится 25 ноября. В этот день на улице будет -5-7С. Одевайтесь по погоде!