Томич инициировал аварию, чтобы получить 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-17T10:51:42+03:00

Мужчина придумал ситуацию с ДТП с целью получения денег. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Его умысел рассекретили и завели уголовное дело

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В дежурную часть Советского района обратился сотрудник страховой компании, который рассказал, что их обманул клиент. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По словам страховщика, к ним в компанию пришел 35-летний мужчина. Он хотел получить компенсацию в 270 рублей за ДТП. Однако авария оказалась выдуманной. Мужчина придумал ее с целью получения денег.

Полицейские разыскали и допросили подозреваемого. В ходе дознания выяснилось, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество в сфере страхования». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.