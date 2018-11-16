Томича осудили за изнасилование 6-летней падчерицы

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-16T15:01:05+03:00

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Кировский районный суд Томска признал 56-летнего томича виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как установило следствие, с января 2010 до сентября 2017 подсудимый трижды подвергал сексуальному насилию свою падчерицу. На момент первого раза девочке было 6 лет.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Мужчина утверждал, что девочка и ее мать его оговорили.

Суд приговорил томича к 13 годам колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев по статьям "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней". Приговор в законную силу не вступил.