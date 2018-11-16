Томича осудили за изнасилование 6-летней падчерицы
Кировский районный суд Томска признал 56-летнего томича виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.
Как установило следствие, с января 2010 до сентября 2017 подсудимый трижды подвергал сексуальному насилию свою падчерицу. На момент первого раза девочке было 6 лет.
В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Мужчина утверждал, что девочка и ее мать его оговорили.
Суд приговорил томича к 13 годам колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев по статьям "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней". Приговор в законную силу не вступил.