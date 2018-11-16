В Томске открылся бесплатный ледовый каток

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-16T09:54:18+03:00

В ближайшее время начнут работу еще несколько катков Фото: Евгения ГУСЕВА

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Новый каток расположен по улице Профсоюзная, 16/2. Все желающие могут кататься на нем бесплатно в любое время. Прокат на нем не предусмотрен.

Еще в Ленинском районе зимой будут работать пять катков, не считая нового - ул. 5-ой Армии, 15 в (сквер имени Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова), ул. Карла Маркса, 50, ул. Профсоюзная,16/2, ул. Говорова, 36а и ул. Интернационалистов, 12.

Катки появятся также в Советском районе в переулке Томском, по ул. Герцена, 6, во дворе детского клуба «Кибальчиш» по пр. Академический, 1/1.

В Октябрьском районе покататься на коньках можно будет на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), на площади у ДНТ «Авангард» (ул.Б.Куна, 20), на ул. Герасименко 1/20, стр.1, в парке отдыха «Белое озеро», а также на Иркутском тракте,158/1.

В Кировском районе - на стадионе «Буревестник» (ул. ул.19-ой Гв. диви зии, 20/1), у лицея № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова,30), ул. Лыткина, 18, каток «Университетский» на Мавлюкеевском озере (пер. Буяновский,3 «А»), ул.Энергетиков, 6.

Как отмечает пресс-служба мэрии, на всех катках подрядчик должен будет следить за состоянием ледяных объектов и регулярно производить уборку: очищать лед от снега, устранять порезы и выбоины.