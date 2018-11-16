2018-11-16T06:47:55+03:00
Происшествия

Автомобиль загорелся на трассе под Томском

Как сообщают очевидцы, погибших нет
Елена Чечнева
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По словам очевидцев, погибших нетПо словам очевидцев, погибших нетФото: СОЦСЕТИ
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Информация о загоревшейся иномарке появилась утром в группе "Регион-70" в социальной сети. Пользователи разместили фото и видео с места происшествия. Авария возле деревни Воронино стала причиной большой пробки утром.

Как сообщают очевидцы, погибших в аварии нет. Водителей и пассажиров двух столкнувшихся машин с травмами доставили в больницу.

Более подробную информацию нам пока получить не удалось.

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