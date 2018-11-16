Томских родителей приглашают на форум "Воспитание без наказания"
Организаторы приглашают на форум родителей, педагогов, представителей научного сообщества, общественных и профессиональных организаций в сфере воспитания детей, сообщает пресс-служба администрации Томска.
На мероприятии проведут открытую лекцию для родителей и педагогов, дискуссию, «круглый стол» по проблеме наказания детей в семье и в образовательных учреждениях. Для родителей также подготовят интерактивные площадки: мастер-классы, практикумы, семинары. Еще на форуме представят тематические выставки книг и фотографий, а также детских рисунков и сочинений по итогам предварительных конкурсов по теме «Воспитание без наказания».
Организатором форума выступил координационный совет женщин при мэре Томска. Участие в событии бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться. Состоится оно на площадке «Точка кипения» 22 ноября и призвано стать профилактикой жестокого обращения с детьми.