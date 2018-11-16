2018-11-16T05:39:00+03:00
Общество

В Томске сдадут в аренду пешеходные переходы на Фрунзе и Елизарьевых

Их восстановили за счет бюджета
Елена Чечнева
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Два надземных пешеходных перехода по проспекту Фрунзе, 236 и по улице Елизаровых, 97 сдадут в аренду предпринимателям.Два надземных пешеходных перехода по проспекту Фрунзе, 236 и по улице Елизаровых, 97 сдадут в аренду предпринимателям.Фото: Пресс-служба мэрии Томска
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Два надземных пешеходных перехода по проспекту Фрунзе, 236 и по улице Елизаровых, 97 сдадут в аренду предпринимателям. Коммерсанты смогут разместить там свои торговые точки, и при этом должны будут поддерживать санитарное состояние в переходах на должном уровне. На данный момент объекты находятся в ведении городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Специалисты готовят аукционную документацию по продаже права заключения договоров аренды этих сооружений.

- В 2017 году эти два перехода перешли в собственность администрации, за счет бюджета подрядчик провел работы по их восстановлению, теперь наша задача – найти рачительного и ответственного хозяина, который возьмется эксплуатировать эти сооружения», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В надземных переходах отремонтирована электрика, заменена плитка и резиновое покрытие поручней дверей.

Все желающие могут получить дополнительную информацию по организации торгов и приему заявок по телефону 53-46-15.

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