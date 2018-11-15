В Томске разработали интерактивную карту источников запаха

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-15T14:00:12+03:00

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Геоинформационную систему «Запах» разработали по поручению рабочей группы по контролю за выбросами загрязняющих веществ в Томске и Томском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

На электронную интерактивную карту источников запаха нанесены 24 производственные площадки семи предприятий, имеющих в составе выбросов примеси веществ, обладающих неприятным запахом, — сероводорода, аммиака и метилмеркапрана. Там же указано расположение постов измерения качества атмосферного воздуха Томского гидрометцентра, сливные станции, КНС, точки контроля выбросов и зафиксированные места несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов.

По каждому источнику есть информация о величине выброса загрязняющих веществ и проекты нормативов предельно допустимых показателей.

- При штатной ситуации, когда ветер преимущественно южного и юго-западного направления, концентрация загрязняющих веществ — сероводорода и аммиака — в черте города практически нигде не превышает ПДК, — отмечает директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева. — Эти выводы подтверждают и данные постов контроля Томского гидрометцентра. Однако из семи постов сероводород контролирует только один — на улице Герцена, 68-а, где основную часть загрязнений составляют выхлопные газы автомобилей.

Прошлым летом в момент более высокой напряженности по запаху лаборатории Роспотребнадзора и «Облкомприроды» выполнили замеры аммиака и сероводорода на передвижных пунктах контроля по 42 адресам, откуда поступали жалобы населения. Но ни одно измерение в тот момент не показало превышения ПДК.

Практика показала, что расчетные методы и разовый инструментальный контроль отражают лишь штатную ситуацию и не регистрируют аварийных и залповых выбросов. И решить этот вопрос, как считают экологи, можно путем корректировки перечня веществ, контролируемых на постах Томского гидрометцентра, особенно на тех, что установлены в северо-восточном секторе города.

Рабочая группа направит в центральное управление Росгидромета предложения по изменению состава веществ измерения на установленных постах с учетом расположения источников загрязнения воздуха.

ГИС «Запах» разместили на сайте «Облкомприроды» в свободном доступе. Карта будет оперативно корректироваться с учетом новых данных. Также томские предприятия в ближайшее время представят рабочей группе план действий по снижению нагрузки на экологию.