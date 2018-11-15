2018-11-15T12:52:58+03:00
Общество

Томские производители получили сертификаты качества Евросоюза

Этот процесс занял больше года
Елена Чечнева
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Первая партия сертифицированной по евростандарту томской пшеницы будет отгружена за рубеж уже в ближайшее времяПервая партия сертифицированной по евростандарту томской пшеницы будет отгружена за рубеж уже в ближайшее времяФото: архив КП
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Документ, подтверждающий соответствие продукции органическим стандартам Европейского Союза, получили 4 предприятия, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Наш регион пока единственный в Сибири имеет сеть сертифицированных хозяйств – производителей органики.

- Получение сертификата — сложная процедура, включающая инспекционные проверки на российском и международном уровне, — поясняет директор ООО «Органик-Сертификация» Андрей Акулинин. – Процесс сертификации томских хозяйств занял более года. Дважды в регионе работали эксперты из Литвы и компании «Российский стандарт», отметившие высокий уровень предприятий.

Документ подтверждает право на участие в тендерах для экспорта продукции в страны Европы. Первая партия сертифицированной пшеницы — порядка 1,5 тысяч тонн — отправят за рубеж уже на этой неделе.

Совокупная площадь органических посевов участников Ассоциации производителей и экспортеров органической продукции России в Томской области превышает 8 тысяч гектаров. Пока это четыре компании, выращивающие пшеницу, ячмень, горох, лен, рапс и гречиху, однако в ближайшее время в кооператив планируют войти еще десять производителей.

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