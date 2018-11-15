2018-11-15T09:04:23+03:00
Наука

Томские ученые нашли способ защитить имплантанты от разрушения

Такая задача находится на грани возможностей современных приборов
Елена Чечнева
Поделиться:
Исследование механизмов коррозионной стойкости пористых сплавов сегодня является задачей на грани возможностей современных приборов.Исследование механизмов коррозионной стойкости пористых сплавов сегодня является задачей на грани возможностей современных приборов.Фото: Пресс-служба ТГУ
Изменить размер текста:

Материаловеды ТГУ совместно с производственниками разработали надежную систему защиты поверхности изделий из никелида титана, в частности – имплантатов. Исследовав механизмы коррозионной стойкости сплавов, ученые впервые обнаружили металлокерамические частицы и оксикарбонитридный слой. Теперь, регулируя условия создания сплавов, материаловеды смогут менять коррозионную стойкость имплантатов.

Исследование механизмов коррозионной стойкости пористых сплавов сегодня является задачей на грани возможностей современных приборов.

- Улучшение антикоррозийных свойств сплавов никелида титана позволит материаловедам вместе с медиками успешно решать задачи костной пластики в различных областях хирургии. Сейчас в рамках гранта РНФ ученые разрабатывают методы формирования защитных покрытий на имплантатах, полученных и другими технологическими методами, - отмечают в пресс-службе вуза.

Добавим, что важнейшим аспектом биосовместимости имплантатов является коррозионная стойкость их поверхности. Однако природа этой стойкости ранее не была объяснена из-за сложности прямого доступа к поверхности пор материала.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24