Томские ученые нашли способ защитить имплантанты от разрушения

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-15T09:04:23+03:00

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Материаловеды ТГУ совместно с производственниками разработали надежную систему защиты поверхности изделий из никелида титана, в частности – имплантатов. Исследовав механизмы коррозионной стойкости сплавов, ученые впервые обнаружили металлокерамические частицы и оксикарбонитридный слой. Теперь, регулируя условия создания сплавов, материаловеды смогут менять коррозионную стойкость имплантатов.

Исследование механизмов коррозионной стойкости пористых сплавов сегодня является задачей на грани возможностей современных приборов.

- Улучшение антикоррозийных свойств сплавов никелида титана позволит материаловедам вместе с медиками успешно решать задачи костной пластики в различных областях хирургии. Сейчас в рамках гранта РНФ ученые разрабатывают методы формирования защитных покрытий на имплантатах, полученных и другими технологическими методами, - отмечают в пресс-службе вуза.

Добавим, что важнейшим аспектом биосовместимости имплантатов является коррозионная стойкость их поверхности. Однако природа этой стойкости ранее не была объяснена из-за сложности прямого доступа к поверхности пор материала.