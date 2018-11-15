В Томске почтовые ящики должников за воду пометят стикерами

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-15T07:31:09+03:00

Акция коснется тех, кто не платил более полугода

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Акция стартовала в ноябре. "Черные метки" получили абоненты «ТомскРТС», не оплачивавшие теплоснабжение более полугода. Они уже получили уведомление об отключениии воды в течение 20 дней.

«Нередки случаи, когда, получив официальное уведомление об отключении ГВС, должник никак на него не реагирует, но сразу после отключения оплачивает долг. Это приводит к выводу, что у него была возможность произвести оплату в установленный законом срок, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности Иван Ющенко.

Воду отключают сотрудники, котрые не могут принимать оплату. Услугу отключают, оборудование опломбируют и составляют соответствующий акт. Возобновить поставку ресурса можно будет только после полной оплаты задолженности и подачи заявки на подключение в тепловую инспекцию.

Всего за время акции метки-капли получат около 3 000 абонентов, задолжавших оплату минимум за полгода.

По состоянию на 1 ноября задолженность томичей за услуги теплоснабжения составила 1,33 миллиарда рублей, что на 252 миллиона рублей больше, чем год назад. Большая часть долга приходится на население – 1,2 миллиарда рублей.