Томская область получит 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-15T06:42:49+03:00

Теперь появятся места для детей от полутора до трех лет

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Томская область получит 1 миллиард 628 миллионов рублей из федерального бюджета на создание новых мест в детских садах для детей от полутора до трех лет. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

- Мы решили сделать упор на новых, быстро растущих жилых районах, в которых много молодых семей с маленькими детьми, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - В этом году мы построили новый детсад в томском микрорайоне Радонежском и достраиваем в Южных Воротах Томского района. В 2019 году построим ясли-сад в Северном Парке под Томском и еще один садик в Радонежском. Президентский национальный проект позволит резко увеличить темпы строительства.

На федеральные деньги будет открыто 2 095 мест в яслях. Томская область получит финансирование в течение 2019-2021 годов в рамках президентского национального проекта «Демография».