2018-11-15T06:29:58+03:00
Спорт

"Томь" вышла в лидеры Олимп-ФНЛ

Елена Чечнева
Поделиться:
футбольная команда "Томь" выиграла "Зенит-2" со счетом "0:1". Пресс-служба клубафутбольная команда "Томь" выиграла "Зенит-2" со счетом "0:1". Пресс-служба клубаФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

На выездной игре в Санкт-Петербурге 14 ноября футбольная команда "Томь" выиграла "Зенит-2" со счетом "0:1". На 54-й минуте единственный мяч забил Илья Кузьмичев. Арбитр добавил три минуты к основному времени матча, но изменений в счете это не принесло. Команда набрала 45 очков и вышла на первую строчку рейтинга "Олимп-ФНЛ".

- Первый тайм начали несколько осторожно, потому что после пораженич важно было сыграт ьв обороне на ноль и построить игру на ответных атаках. Могли бы забить еще, но реализация пока нас подводит. Будем идти дальше, - прокомментировал игру тренер "Томи" Василий Баскаков.

Следующий матч «Томь» проведет в Волгограде 18 ноября против местного «Ротора».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24