"Томь" вышла в лидеры Олимп-ФНЛ

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-15T06:29:58+03:00

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На выездной игре в Санкт-Петербурге 14 ноября футбольная команда "Томь" выиграла "Зенит-2" со счетом "0:1". На 54-й минуте единственный мяч забил Илья Кузьмичев. Арбитр добавил три минуты к основному времени матча, но изменений в счете это не принесло. Команда набрала 45 очков и вышла на первую строчку рейтинга "Олимп-ФНЛ".

- Первый тайм начали несколько осторожно, потому что после пораженич важно было сыграт ьв обороне на ноль и построить игру на ответных атаках. Могли бы забить еще, но реализация пока нас подводит. Будем идти дальше, - прокомментировал игру тренер "Томи" Василий Баскаков.

Следующий матч «Томь» проведет в Волгограде 18 ноября против местного «Ротора».