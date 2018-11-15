2018-11-15T05:37:16+03:00
Общество

Томичей приглашают на финал фестиваля приемных семей "Подарим тепло детям"

Концерт состоится 15 ноября
Елена Чечнева
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Концерт состоится 15 ноябряКонцерт состоится 15 ноябряФото: из открытых источников
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В этом году на него приедут девять семей из Томска, Первомайского, Зырянского, Чаинского, Бакчарского, Кривошеинского, Парабельского районов. На сцене они представят свои визитки в номинациях «Мы – крепкая семья», «Мы – дружная семья», «Мы – творческая семья».

На фестивале впервые прошло интернет-голосование, всего в нем поучаствовали 3 200 человек. По его итогам вручат приз зрительских симпатий. Его завоевала семья Пличкиных из Северска.

Концерт пройдет 15 ноября в 13.00 во дворце народного творчества «Авангард». Все желающие могут прийти на него бесплатно.

Напомним, департамент по вопросам семьи и детей Томской области организует фестиваль замещающих семей «Подарим тепло детям!» уже пятый год для распространения лучшего опыта семейного воспитания и социальной адаптации детей-сирот. В 2018 году в конкурсном отборе приняли участие 22 семьи из 19 городов и районов Томской области.

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