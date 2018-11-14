2018-11-14T12:05:20+03:00
Здоровье

Расходы на инсулин увеличились в Томской области на 10 миллионов

Средства пошли на закупку более дорогих препаратов
Елена Чечнева
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Всего в регионе зарегистрировано 40 100 больных сахарным диабетомВсего в регионе зарегистрировано 40 100 больных сахарным диабетомФото: Архив "КП"
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За десять месяцев этого года больные диабетом бесплатно получили инсулин на сумму 112,5 млн рублей. При этом областной бюджет выделил на эти цели на 10 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам заместителя председателя комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Людмилы Фоминых, увеличение финансирования связано в том числе с появлением современных, более эффективных препаратов.

- Всего в регионе зарегистрировано 40 100 больных сахарным диабетом, из них 294 — дети до 18 лет, - отмечает главный эндокринолог Томской области Марины Харахулах. - У 32 726 человек диагностирован диабет второго типа, при котором нет зависимости от инсулина.

Еще 6 миллионов рублей из областного бюджета пошло на закупку расходников для инсулиновых помп и на 1,8 миллиона тест-полосок для детей с диабетом. Напомним, в 2015 году родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились к губернатору с просьбой помочь с покупкой расходных материалов для инсулиновых помп. Сергей Жвачкин распорядился выделить необходимые средства.

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