В Томске льготникам собираются выдавать субсидии на покупку земельных участков

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-14T11:18:25+03:00

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На 1 октября этого года в Томске на учете на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства состоит 3514 заявителей, среди которых многодетные семьи, инвалиды и участники ВОВ, семьи с детьми инвалидами. При этом участки предложили лишь 962-м. Чтобы охватить большее число льготников, в мэрии разрабатывают новый правовой механизм.

- Мы готовим предложения для правового механизма, который позволит реализовать право льготных категорий граждан на землю под ИЖС различными способами. Например, выделением субсидии на самостоятельное приобретение участка для строительства индивидуальных жилых домов. Гражданин сможет самостоятельно выбрать в черте города земельный участок среди предлагаемых к продаже и получить средства от государства для его приобретения, - отметил заместитель мэра по экономическому развитию Михаил Ратнер.

На данный момент участки дают в аренду на 20 лет. После ввода жилья в эксплуатацию томичи могут оформить их в собственность. Определяет местоположение и общее количество земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска. Распределение участков гражданам льготных категорий, осуществляется комиссией по вопросам предоставления земельных участков. Учет граждан осуществляется уполномоченным органом муниципального образования – управлением социальной политики администрации Города Томска.