2018-11-14T06:18:48+03:00
Здоровье

Две группы закрыли на карантин в детском саду в Томской области

Эпидемия гриппа еще не началась
Елена Чечнева
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в одном из детских садов Каргасокского района две группы закрыли на карантинв одном из детских садов Каргасокского района две группы закрыли на карантинФото: Архив КП
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Как сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области, в одном из детских садов Каргасокского района две группы закрыли на карантин. При этом среди жителей региона пока циркулируют вирусы негриппозной этиологии - парагрипп, адено-, бока- и риноввирусы. Грипп пока не зарегистрирован.

- С начала эпидсезона прививками от гриппа из всех источников финансирования было охвачено 288726 человек, что составляет 29,9% от численности населения Томской области. При этом в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения эпидемического распространения гриппа в Томской области охват населения прививками должен составить 45%, - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у непривитых граждан гораздо выше вероятность возникновения осложнений после гриппа. В первую очередь это касается групп риска: дети, пенсионеры старше 60 лет, больные диабетом, ожирением, беременные женщины, а также страдающие хроническими болезнями дыхательной системы, почек, печени и системы кровообращения.

На данный момент вакцинация продолжается.

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