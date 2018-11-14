2018-11-14T05:32:52+03:00
Общество

Под Томском построят новое кладбище

Работы начнутся весной
Елена Чечнева
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Работы начнутся веснойРаботы начнутся веснойФото: из открытых источников
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На выездном совещании по работе городских кладбищ мэр Томска Иван Кляйн поручил департаменту городского хозяйства побыстрее решить вопрос о строительстве крематория, сообщает пресс-служба мэрии. Для этой цели могут выделить землю в деревне Воронино. Выбор обоснован тем, что в этом месте весной начнут строить новое кладбище, на него уже выделено 12 миллионов рублей.

- Мы должны учитывать запросы всех групп населения, которые живут в Томске. Кремация как способ захоронения широко используется во всем мире. Сегодня же томичи вынуждены ездить в Новосибирск, чтобы исполнить волю усопших родственников, - сказал Иван Кляйн.

Градоначальник также отметил, что строительство крематория снимет вопрос отвода масштабных городских территорий под захоронения.

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