Прокуратура возбудила уголовное дело после отравлений в томском ресторане

СЕГОДНЯ 05:22 2018-11-14T05:22:06+03:00

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Прокуратура Ленинского района проверила «Марле Буа», сообщила пресс-служба ведомства. Причиной послужили отравления нескольких гостей заведения.

По словам правоохранителей, с 3 по 5 августа этого года в ресторане проводились праздничные мероприятия. После них 8 человек попали в инфекционные отделения больниц. После этого в «Марле Буа» провели выездную проверку сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Они установили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: посуда и инвентарь для приготовления пищи обрабатывали некачественно, у некоторых продуктов не было документов, подтверждающих их безопасность. Кроме того, мойщицы посуды не смогли подтвердить прохождение медосмотра.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей". Ход его расследования поставлен в ведомстве на контроль.